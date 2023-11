Sergej Milinković-Savić, ora in forza Al Hilal, dopo otto anni alla Lazio, ha un contratto triennale; tuttavia, non è detto che a tale contratto seguirà un rinnovo. Qualche tempo fa correva voce che il Newcastle, a causa della squalifica del centrocampista Sandro Tonali.

Milinković-Savić | La possibilità del Newcastle

Il Newcastle e l’Al Hilal sarebbero di proprietà del fondo sovrano Public Investment Fund (PIF) e questo dettaglio renderebbe più semplice un eventuale passaggio dell’ex giocatore della Lazio Sergej Milinković-Savić alla squadra inglese. Il Newcastle, tuttavia, starebbe anche pensando di aggiudicarsi il portoghese Rúben Neves, vincitore della UEFA Nations League con la propria nazionale e compagno di squadra del serbo nelle file dell’Al Hilal. Dato che entrambi i club fanno parte del medesimo fondo, ci sarebbe più fluidità in termini economici per quanto riguarda il passaggio dei due giocatori. Non è da escludere, infine, l’ipotesi di un prestito.