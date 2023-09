La Roma si prepara per il Torino | Le scelte di Mourinho

Torino-Roma, una trasferta da non sottovalutare

Archiviata la settimana europea, in casa Roma si torna a pensare al campionato, da preparare al meglio la trasferta di Torino. Qualche dubbio per Mourinho e un punto fermo, Lukaku. Il belga si conferma trascinatore e uomo decisivo, a Torino farà certamente coppia in attacco con Dybala. A centrocampo, assente l’infortunato Sanches, spazio a Aouar con Paredes e Cristante.

Torino-Roma, probabili formazioni

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Aouar, Spinazzola; Dybala, Lukaku

A disp: Svilar, Boer, Karsdorp, Celik, Bove, Pagano, Pisilli, El Shaarawy, Zalewski, Azmoun, Belotti.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Tameze, Lazaro; Vlasic, Radonjic; Zapata.

A disp.: Gemello, Brezzo, Antolini, Zima, Nguessan, Sanabria, Sazonov, Soppy, Gineitis, Seck, Linetty, Karamoh, Pellegri.