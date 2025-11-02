La Roma spreca, il Milan no. Vittoria rossonera a San Siro (1-0)

Il Milan batte la Roma e conquista tre punti pesanti
La Roma domina il primo tempo ma spreca troppo, il Milan prende le misure ai giallorossi e riesce a conquistare i tre punti in palio. Ai rossoneri basta una rete di Pavlovic per assicurarsi l’intera posta in palio. Nella ripresa i ragazzi di Allegri mostrano di meritare i tre punti, nel finale occasionissima per Dybala su rigore, ma l’argentino si fa ipnotizzare da Maignan. Milan in paradiso, Roma da rivedere.
IL TABELLINO
MILAN-ROMA 1-0
Milan (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers (42′ st Athekame), Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi; Nkunku (39′ st Loftus-Cheek), Leao (45’+4′ st Tomori)
A disposizione: Pittarella, Terracciano, Odogu, Estupinan, Jashari, Castiello
Allenatore: Allegri
Roma (3-5-2): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso (39′ st Tsimikas); Wesley, El Ayanoui (6′ st Pellegrini), Kone, Cristante, Celik (31′ t Dovbyk); Soulé (6′ st Bailey), Dybala (39′ st Baldanzi)
A disposizione: Vasquez, Gollini, Rensch, Ziolkowski, Pisilli, Ghilardi, El Shaarawy
Allenatore: Gasperini
Arbitro: Guida
Marcatori: 39′ Pavlovic (M)
Ammoniti: Fofana (M); El Ayanoui, Wesley, Celik, Hermoso, Mancini (R)
Espulsi: –
Note: al 37′ st Maignan (M) para un calcio di rigore a Dybala (R)