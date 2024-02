Lazio-Bayern Monaco, le scelte di Sarri e Tuchel

Biancocelesti senza Zaccagni, Sarri lancia Pedro e Felipe Anderson ai lati di Immobile, in avanti. Il tecnico biancoceleste recupera Patric, che partirà dalla panchina. Difesa affidata a Gila e Romagnoli al centro, supportati da Lazzari e Pellegrini sulle fasce. In mezzo al campo Vecino con Guendouzi e Luis Alberto. Out Rovella per pubalgia.

Tanti gli assenti nel Bayern Monaco, chiamato a riscattare la brutta prestazione di sabato in Bundesliga. Tuchel sceglie la linea difensiva a tre con Upamecano, Dier e Kim. Diga di mediana a Pavlovic e Goretzka, sostenuti da Pavlovic, a sinistra, e Guerreiro, che dovrebbe avere la meglio su Boey, a destra. In attacco Kane con Sané e Musiala sulla trequarti.

Le probabili formazioni di Lazio-Bayern Monaco:

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Vecino, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Felipe Anderson. All. Sarri.

BAYERN MONACO (3-4-2-1): Neuer; Upamecano, Dier, Kim; Mazraoui, Pavlovic, Goretzka, Guerreiro; Sané, Musiala; Kane. All. Tuchel.