La vittoria per 3-2 contro l’Atalanta ha reso all’ambiente Lazio ciò di cui aveva bisogno dopo un avvio non positivo, avvicinandosi a tre lunghezze proprio dagli uomini di Gasperini. Sarri ha molte note positive su cui basarsi in vista delle prossime partite, a partire da Guendouzi, Rovella e Castellanos, tutti autori di una grande partita.

Lazio, le parole di Lotito

Il Presidente della Lazio Claudio Lotito è stato recentemente criticato per il mercato svolto, e ora pare essersi preso una piccolissima rivincita. Infatti, secondo quanto riportato da Il Messaggero, il patron biancoceleste si è così espresso ai giornalisti: “Adesso cosa dicono del mercato? Non solo del Taty. Avete visto Guendouzi, Isaksen e Rovella che partita hanno disputato?”.