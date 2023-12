Lazio-Genoa, vista dai bookmakers | Comparazione quote, consigli e analisi

In una serata invernale a Roma, la Lazio affronta il Genoa negli ottavi di finale di Coppa Italia, questa sera alle 21:00 allo Stadio Olimpico. Entrambe le squadre si presentano a questo incontro dopo una serie di risultati altalenanti in campionato e con la memoria fresca del loro ultimo incontro terminato con la vittoria del Grifone per 0-1. Questa partita ad eliminazione diretta promette di essere una battaglia entusiasmante, con la vincente che affronterà chi uscirà vittoriosa dalla sfida tra Roma e Cremonese​​.

Lazio Genoa, comparazione quote

Secondo le quotazioni dei bookmaker la Lazio è favorita, con il segno 1 dei biancocelesti che oscilla intorno a 1.73 su snai e sportbet, il pareggio (X) si attesta intorno al 3.50 mentre una vittoria (segno 2) del Genoa si trova anche a quota a 5.00. Ecco la comparazione quote dei bookmakers:

Snai : Lazio (1): 1.73 Pareggio (X): 3.50 Genoa (2): 5.00

: Gol Gol : Lazio (1): 1.73 Pareggio (X): 3.45 Genoa (2): 4.90

: Sportbet : Lazio (1): 1.73 Pareggio (X): 3.45 Genoa (2): 4.90

Momento Lazio

La squadra di Maurizio Sarri affronta l’ostacolo dell’assenza di Luis Alberto a causa di un infortunio. In campo, il focus sarà sull’attaccante Castellanos, che riceverà supporto da Isaksen e Felipe Anderson. Sarri ha previsto un ampio turnover per questa partita, con Sepe che difenderà la porta e una rinnovata configurazione difensiva che include Pellegrini, Patric, Gila e Hysaj. Il centrocampo vedrà la presenza di Vecino, Cataldi e Basic.

Momento Genoa