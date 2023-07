Lazio, Immobile rimane un dilemma: summit tra Lotito e l’entourage dell’attaccante

Il ‘caso’ Ciro Immobile non si è ancora chiuso e il calciomercato della Lazio, che al momento gravita attorno alla decisione che prenderà il capitano biancoceleste, non può esimersi dal sondare il terreno per trovare un eventuale sostituto proprio dell’attaccante numero 17. I nomi sulla lista sono tanti e le idee sono ben chiare.

Lazio, incontro tra l’agente di Immobile e Lotito

Il Corriere dello Sport in edicola oggi dedica ampio spazio alla vicenda legata all’attaccante della Lazio, specificando che al momento non sono arrivate offerte dall’Arabia, e a confermarlo è lo stesso presidente biancoceleste, Claudio Lotito. Resta da capire quali saranno i motivi della visita dell’agente del giocatore ad Auronzo. Infatti, nella sede del ritiro andrà in scena un summit tra Lotito e l’entourage dell’attaccante. Sul tavolo potrebbe esserci una proposta di rinnovo ma anche un’offerta dalla Saudi Pro League. Dubbi e interrogativi da sciogliere il prima possibile. Dopo aver perso Milinkovic-Savic la Lazio non può permettersi di cedere anche Immobile.