Lazio, in corsa per un difensore, ma l’Inter mette i bastoni tra le ruote

Il mercato estivo aprirà tra circa due mesi, ma la Lazio non vuole arrivare impreparata alla sessione estiva di calciomercato. La società di Formello, come anche gli altri club europei, è a lavoro per anticipare i tempi e le dirette concorrenti sul mercato.

Lazio, attenzione alet Solet, si inserisce l’Inter

I biancocelesti per la difesa hanno messo gli occhi su Solet, che anche nella giornata appena terminata di campionato si è messo in mostra contro l’Inter. E proprio lo stesso club nerazzurro secondo quanto prosegue il quotidiano romano, avrebbe messo come priorità per la difesa il calciatore dei friulani.

La società milanese preferisce il calciatore ad un suo compagno di squadra ossia Bijol, provato a portarlo via da Udine in diverse occasioni. I nerazzurri hanno l’obiettivo di ringiovanire la difesa, ma anche per evitare ulteriori problemi numerici dovuti agli infortuni dei difensori presenti in rosa. Acerbi, nonostante sia uno dei migliori difensori, ha una certa età e quest’anno ha subito tanti infortuni. L’Inter ha bisogno di certezze. Sicuramente il problema principale è il cartellino del calciatore, i friulani non lasceranno partire il proprio gioiellino a basso prezzo. L’Udinese ha come obiettivo quello di monetizzare, e il cartellino del ragazzo lo valuta esattamente 20 milioni di euro.