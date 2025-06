A Formello si lavora intensamente per il mercato estivo. La squadra affidata a Maurizio Sarri va rinforzata in tutti i reparti e Fabiani ha avuto un’altra nuova idea per il reparto centrale della Lazio.

Lazio, occhi su un centrocampista del Twente

Fabiani sta pensando al prossimo colpo da mettere a segno per la Lazio, si tratterebbe di un nuovo innesto, molto mirato. Si tratterebbe del centrocampista del Twente Sem Steijn, questo è il nome per il quale il ds ha chiesto nuove informazioni prima di avviare la trattativa.

Il centrocampista è reduce da una grande stagione con gli olandesi, con 48 presenze attive totali dove sono stati segnati ben 31 gol e 8 assist. Si tratta di un trequartista classe 2001 e potrebbe fare molto comodo a Sarri per la prossima stagione di Serie A. Il valore del giocatore è di circa 16 milioni di euro e il contratto Twente scade il 30 giugno 2028.