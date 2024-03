Lazio-Juventus, Allegri: “La squadra ha sbagliato molto. I ragazzi non hanno da rimproverarsi niente”

Sono queste le parole di Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, al termine della sconfitta dell’Olimpico contro la Lazio.

Lazio-Juventus, Allegri: “Abbiamo tutte le possibilità di arrivare in fondo”

Queste le parole in conferenza stampa:

Come commenta la sconfitta?

“La Lazio ha fatto una prima mezz’ora molto buona, in pressione. La squadra ha sbagliato molto tecnicamente stasera, ma sul piano dell’impegno non si può dire niente. Martedì abbiamo la coppa con la stessa Lazio, abbiamo tutte le possibilità di arrivare in fondo al campionato e di raggiungere la Champions”.

Sa quale sia una soluzione?

“Ci sono momenti della stagione dove dobbiamo solo pensare a lavorare e trovare la soluzione al problema, i ragazzi anche stasera hanno fatto una partita giusta e non ho da rimproveragli niente. Gli ho detto di stare sereni, martedì giocheremo l’andata della semifinale e il destino è nelle nostre mani. In questi momenti più che mai serve serenità. Io sono molto dispiaciuto che i ragazzi hanno messo in campo tutto quello che dovevano, non hanno da rimproverarsi niente”.