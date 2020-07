Lazio, le probabili mosse di Inzaghi in vista del match contro il Cagliari

Lazio-Cagliari: le probabili mosse dei capitolini

La Lazio, questa sera, scenderà in campo contro il Cagliari per centrare la matematica qualificazione in Champions League. Inzaghi ritroverà Patric dopo le tre giornate di squalifica rimediate dopo il morso ai danni di Lucioni. Inoltre, il tecnico piacentino potrà contare su Luis Alberto e Correa, il primo dovrebbe partire dal primo minuto mentre il secondo sarà la carta da giocare nel corso del match. Sicuri assenti: Leiva, Lulic e Radu, solamente il difensore romeno potrebbe recuperare in vista delle ultime tre partite di campionato.

Probabile formazione Lazio

PROBABILE FORMAZIONE (3-5-2): Strakosha; Patric, Luiz Felipe, Acerbi; Marusic, Milinkovic, Parolo, Luis Alberto, Jony; Caicedo, Immobile. A disp.: Proto, Guerrieri, Bastos, Vavro, Armini, Cataldi, Falbo, Lazzari, Lukaku, A. Anderson, Adekanye, Correa. All.: Inzaghi.