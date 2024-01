Lazio-Lecce, i convocati di Sarri: c’è Immobile | Preoccupa Felipe Anderson

Problemi in attacco per l'allenatore biancoceleste

Dopo il derby vinto con la Roma, Sarri vuole dare continuità ai risultati. Il tecnico contro il Lecce e forti sulle ali dell’entusiasmo vuole regalare altri 3 punti ai suoi tifosi anche se deve far fronte a diversi problemi.

Lazio-Lecce, i dubbi di Sarri

Non c’è Castellanos per una lesione rimediata contro la Roma. Torna capitan Immobile che però si accomoderà inizialmente in panchina. E allora ecco che davanti toccherà, nonostante il problema al polpaccio a Felipe Anderson falso nuove con Isaksen e Zaccagni a supporto.