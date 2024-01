Lazio-Lecce, Sarri è in emergenza in attacco: le ultimissime sulla formazione

Stando a quanto riporta l’edizione odierna del Messaggero, la situazione in casa Lazio non è delle migliori: né per il lunch match di oggi contro il Lecce, né in vista della semifinale di Supercoppa contro l‘Inter. Preoccupano in tanti e qualcuno cerca di stringere i denti, ma al momento Sarri è in completa emergenza.

Lazio-Lecce, uomini contati in attacco per Sarri

Con Castellanos già ko, in casa Lazio si stanno aggiungendo altri problemi: Immobile non è al top e Zaccagni giocherà con il dolore al piede. Non la miglior situazione possibile dunque per il tecnico toscano che ora dovrà essere bravo nelle valutazioni e nella gestione delle energie perché venerdì ci sarà la semifinale di Supercoppa contro un’Inter lanciatissima in campionato.