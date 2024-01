Lazio-Napoli, probabili formazioni e dove vederla

Domani alle ore 18 allo Stadio Olimpico di Roma vedranno sfidarsi Lazio-Napoli, in diretta tv e streaming su “Dazn” valevole per la 22esima giornata di Serie A. Dopo le fatiche della supercoppa le due squadre tornano in campo in campionato sfidandosi l’una contro l’altra.

Lazio-Napoli, le probabili formazioni

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Isaksen, Castellanos, Felipe Anderson. All. Sarri.

Napoli (3-4-3) Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Mazzocchi, Lobotka, Zielinski, Mario Rui; Politano, Raspadori, Lindstrom. All. Mazzarri.