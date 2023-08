Lazio, quanti grattacapi tra esuberi e cessioni: il punto sul mercato

Volendo usare un eufemismo potremmo dire che la passata stagione del portiere Maximiano con la maglia del Lazio non è stata granché. L’ex Granada ha indossato una sola volta la maglietta biancoceleste prima di sedersi in panchina e osservare il suo collega Provedel difendere i pali. Per questo motivo sembra che le strade del club e dell’estremo difensore presto si divideranno. Secondo quanto riportato da Il Messaggero di oggi, infatti, l’Almeria avrebbe formulato un’offerta di 9 milioni di euro per assicurarsi i servizi del giovane estremo difensore. L’offerta spagnola, però, non prevede alcun diritto di riscatto.

Calciomercato Lazio, tanti gli esuberi da piazzare

La Lazio sta valutando attentamente la proposta, ma sembra che la sua accettazione sia legata a un’altra trattativa, quella con l’estremo difensore Emil Audero, al momento in forza alla Sampdoria. Audero è anche nel mirino dell’Inter, e ciò complica ulteriormente la situazione per i biancocelesti. Se l’affare con Audero non si concretizzasse a favore dei biancocelesti, la Lazio dunque chiuderebbe le porte al trasferimento di Maximiano.

Oltre alla suddetta questione, Lotito dovrà occuparsi innanzitutto dei tantissimi esuberi da piazzare. Dopo una stagione positiva all’Empoli, Akpa Akpro è alla ricerca di una nuova sistemazione, mentre il club toscano ha mostrato interesse per Cancellieri, che potrebbe trovare sempre meno spazio a Roma. André Anderson sembra indirizzato verso il ritorno in Brasile, mentre Marcos Antonio potrebbe lasciare il club in caso di un’offerta importante. Bertini e Crespi cercheranno maggior minutaggio altrove, con il Cosenza della Serie B interessato all’attaccante classe 2004. Kamenovic e Fares sono alla ricerca di nuove opportunità, mentre Floriani Mussolini sembra sempre più vicino al trasferimento al Pescara di Zeman.