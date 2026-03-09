Lazio-Sassuolo, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv

La 28esima giornata di Serie A Tim si chiedo con il match Lazio-Sassuolo. Il match all’Olimpico si gioca oggi, lunedì 9 marzo 2026 alle ore 20:45. Ad abitare le due formazioni in capitale sarà l’arbitro Arena di Torre del Greco.

Lazio-Sassuolo, probabili formazioni

La Lazio arriva da due sconfitte ed un pareggio in campionato. La formazione di Maurizio Sarri, ancora in corsa in Coppa Italia, ha da lavorare ancora sodo per ritrovare continuità in campionato. Non sarà semplice contro il Sassuolo che cerca ancora punti salvezza.

Il Sassuolo arriva all’Olimpico forte di tre successi consecutivi in Serie A: Atalanta, Udinese e Verona. Non sarà semplice oltrepassare la linea difensiva laziale, ma neroverdi non hanno intenzione di perdere la scia positiva di vittorie

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Belahyane, Cataldi, Taylor; Isaksen, Ratkov, Zaccagni. All. Sarri.

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, U. Garcia; Thorstvedt, Matic, Koné; Berardi, Nzola, Laurienté. All. Grosso.

Dove vedere Lazio-Sassuolo

Lazio-Sassuolo, posticipo della 28ª giornata del campionato di Serie A, è in programma alle ore 20.45 allo stadio Olimpico di Roma e sarà visibile in diretta su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport (251) e Dazn. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.