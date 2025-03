Le romane superano indenni l’andata degli ottavi di Europa League

Si è appena conclusa l’andata degli ottavi di finale di Europa League ed ambedue le italiane, anzi le romane, presenti hanno superato l’ostacolo risultando vincitrici, sia pure di misura. Ovviamente questo non è che il primo tassello per la costruzione del passaggio del turno per la cui conferma occorrerà attendere il ritorno previsto per giovedì 13 marzo 2025.

Di seguito il quadro dell’andata degli ottavi.

Real Sociedad – Manchester, U. 1-1

FCSB – Lione, 1-3

Fenerbahçe – Rangers, 1-3

AZ – Tottenham, 1-0

Viktoria Plzeň – Lazio, 1-2

Bodø/Glimt – Olympiakos, 3-0

Ajax – Eintracht, 1-2

Roma – A. Bilbao, 2-1

Dopo questo turno gli antepost delle quote Europa League assegnano la palma d’oro delle possibili vincitrici a Lazio e Tottenham ambedue appaiate a 6.00, seguite dal Manchester U. a 7.00 con Roma e A. Bilbao a 7.50.

La vittoria della Lazio sul campo del Viktoria Plzeň ha del rocambolesco. Passati in vantaggio con un colpo di testa di Romagnoli al 8’, i biancocelesti venivano raggiunti da Rafiu Durosinmi al 53’. Da quel momento in avanti succede di tutto. La Lazio, soverchiata sul piano del ritmo dai ciechi fatica a superare la metà campo, finisce per rimanere prima in dieci a causa dell’espulsione di Rovella e successivamente in nove dopo l’allontanamento di Gigot. I rossi stati comminati direttamente per due gravi falli di gioco.

Ridotti in nove gli uomini di Baroni non hanno potuto fare altro che difendersi riuscendoci, tutto sommato, abbastanza bene grazie anche alla serata di grazie del portiere Provedel. Quando la partita sembrava in procinto di chiudersi con un ottimo pareggio date le circostanze, uno scambio tra Guendouzi e il danese Isaksen metteva quest’ultimo nella condizione di battere a rete con un imprendibile tiro di mancino all’angolo opposto al punto di battuta regalando in tal modo una clamorosa vittoria alla Lazio.

Con il medesimo risultato, 2-1, i giallorossi di Claudlio Ranieri si sono imposti sull’A. Bilbao. Anche in questo caso il gol della vittoria è arrivato in pieno recupero grazie a una buona azione corale concretizzata in rete da Eldor Shomurodov al 93’. In precedenza, nonostante un buon avvio della Roma, era stato l’A. Bilbao a portarsi in vantaggio grazie a un gol siglato da Iñaki Williams al 50’. Il pareggio, per i giallorossi, è stato invece realizzato da José Tasende al 58’.

In definitiva questa situazione permette di guardare con moderato ottimismo al turno di ritorno senza tuttavia addormentarsi sugli allori. I baschi, al ritorno, potranno contare sul proprio caldissimo pubblico, praticamente l’equivalente di un dodicesimo uomo in campo, mentre i biancocelesti dovranno guardarsi dalla grande forza fisica e agonistica dei cechi che a onore del vero, non hanno quasi mai vinto in trasferta. L’unica loro vittoria l’hanno ottenuta in campo neutro e quindi solo formalmente in trasferta, contro la Dinamo di Kiev.