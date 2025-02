Leao e Gimenez trascinano il Milan. Empoli battuto 2-0

Lo stadio Castellani fa da sfondo alla sfida tra Empoli e Milan. Le due squadre hanno obiettivi diversi, ma entrambe hanno bisogno dei tre punti. L’ Empoli è a caccia di una salvezza che si è complicata a causa dei risultati negativi degli ultimi mesi. La formazione di Roberto D’Aversa non vince da due mesi esatti, periodo in cui ha collezionato sei sconfitte e due pareggi. I toscani hanno attualmente solo un punto di vantaggio sulla zona retrocessione, ma con una vittoria riuscirebbero a superare Como, Verona e Lecce, quest’ultima impegnata domani contro il Bologna.Il Milan invece è chiamato a inseguire il quarto posto, attualmente distante otto punti. Tuttavia, la Juventus, che occupa quella posizione, ha giocato due partite in più rispetto ai rossoneri. La squadra di Sergio Conceicao arriva a questo match dopo la vittoria nei quarti di finale di Coppa Italia contro la Roma, seguita dal pareggio nel derby con l’Inter.

Empoli-Milan, succede tutto nella ripresa. La decidono i subentrati

Primo tempo senza reti e con poche emozioni. Nei minuti iniziali, i rossoneri provano a rendersi pericolosi con Musah e Joao Felix, mentre per i padroni di casa ci prova Grassi. Tuttavia, la migliore occasione arriva al 33′, quando Colombo intercetta un pallone vagante in area e calcia di sinistro, colpendo il palo interno alla destra di Maignan. Sul finale, Theo Hernandez ha un’ottima chance su calcio di punizione, ma spreca tutto con un tiro impreciso. La ripresa appare decisamente più frizzante e nervosa, visti i rossi rimediati da Tomori e Marianucci. La gara si sblocca definitivamente al 68′: bel cross di Pulisic per il neo-entrato Leao che di testa firma il vantaggio rossonero. Passano meno di 10′ e arriva il raddoppio rossonero: rinvio di Maignan verso Pulisic che la tocca per Gimenez, il messicano controlla, rientra sul sinistro e apre l’interno battendo Vasquez sul secondo palo. Prima gioia con la maglia rossonera per l’ex Feyenoord. Nel finale i toscani sfiorano il gol con Konate che dal limite prova a piazzarla senza successo. Vittoria fondamentale per i rossoneri che restano sulla scia della Juventus per la corsa Champions.

Empoli-Milan, il tabellino

0-2

Reti: 68′ Leao(M); 76′ Gimenez(M)

Ammoniti: 18′ Joao Félix (M); 36′ Tomori(M); 45+3′ Henderson (E); 62′ Grassi (E); 65′ Gimenez (M)

Espulsi: 55′ Tomori (M); 65′ Marianucci (E)

EMPOLI (3-4-2-1): Vásquez; De Sciglio, Marianucci, Viti(28′ Goglichidze); Gyasi, Henderson(70′ Kouamé), Grassi(80′ Bacci), Pezzella; Esposito(80′ Konate), Cacace; Colombo(70′ Żurkowski). A disposizione: Seghetti, Silvestri; Fălcușan, Goglichidze, Sambia, Tosto; Bacci, Żurkowski; Brayan, Konate, Kouamé. Allenatore: D’Aversa.

MILAN (4-4-2): Maignan; Walker, Tomori, Pavlović, Hernández; Musah, Fofana(46′ Pulisic), Rejinders(69′ Thiaw), Jiménez(46′ Leao); Abraham(46′ Gimenez), Joao Félix(84′ Terracciano). A disposizione: Sportiello, Torriani; Bartesaghi, Gabbia, Terracciano, Thiaw; Pulisic; Camarda, Chukwueze, Gimenez, Leao, Sottil. Allenatore: Conceição.