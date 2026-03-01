Facebook Instagram Mail RSS TikTok Twitter Youtube
Leao e Pavlovic consolidano il secondo posto nel finale (0-2). Cremonese, salvezza a rischio

Il Milan si riporta a -10 dall'Inter ma fa lo scatto decisivo nella corsa Champions

Matteo Capone
serie a enilive 2025 2026: roma vs milan
RAFAEL LEAO PERPLESSO ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

Il Milan vince nei minuti finali allo Zini grazie alle reti di Pavlovic e Leao blindando così il secondo posto e tornando a -10 dall’Inter. Non è bastato alla Cremonese un super Audero per evitare l’ennesima sconfitta di questi ultimi tre mesi. I grigiorossi ora si trovano a 24 punti con Lecce e Fiorentina e domenica prossima scontro salvezza al Via del Mare

Tabellino del match

Reti: 89′ Pavlovic, 94′ Leao

CREMONESE (3-5-2): Audero; Bianchetti (66′ Terracciano), Folino, Luperto; Zerbin (66′ Barbieri), Thorsby, Vandeputte (82′ Grassi), Maleh, Pezzella; Bonazzoli, Vardy (66′ Djuric). All. Nicola

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori (78′ Athekame), De Winter, Pavlovic; Saelemaekers (62′ Fullkrug), Fofana (62′ Ricci), Modric, Rabiot, Bartesaghi (89′ Estupinan); Pulisic (78′ Nkunku), Leao. All. Allegri

Ammoniti: 76′ Terracciano, 85′ Maleh

