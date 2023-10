Lecce-Torino, le ultimissime sulle formazioni

Due i ballottaggi per D’Aversa: Oudin–Rafia, per il centrocampo, e Strefezza–Banda, per il reparto offensivo. Il francese dovrebbe essere preferito al tunisino per un posto in mezzo al campo accanto a Kaba e Ramadani, stesso vale per Strefezza, il quale dovrebbe avere la meglio sull’esterno zambiano per un posto dal 1′. Nessun dubbio per l’attacco, confermati Almqvist e Krstovic. Juric recupera Tameze e Zapata, entrambi in panchina, ma perde Vlasic, infortunato nella scorsa gara contro l’Inter. In mediana Linetty, preferito a Ilic, con Ricci. Ritorna Buongiorno dall’inizio, assente Schuurs. Attacco affidato ancora a Sanabria e Pellegri.

Le probabili formazioni:

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Kaba, Ramadani, Oudin; Almqvist, Krstovic, Strefezza. All. D’Aversa.