L’Inter archivia anche la pratica Genoa e si invola verso lo scudetto

A meno di clamorosi crolli, l’Inter vola verso il suo ventunesimo scudetto, archivia la pratica Genoa ed ora si può concentrare sulla Coppa Italia dove incontrerà il Como.
Migliore in campo questa sera Dimarco che sulla fascia sinistra ha fatto ciò che voleva riuscendo anche a segnare al 31′ una fantastica rete su assist di Mkhitaryan. L’Inter raddoppia nella ripresa su rigore fischiato dall’arbitro a causa di un fallo di mano di Amorin, dal dischetto Calhanoglu batte Bijlow nell’angolino in basso a destra. All’ottantesimo ci prova il Genoa ma il colpo di testa di Ellertsson finisce di poco a lato. Fortunata l’Inter al minuto 82′ con Ekhator che mette una palla in area piccola e per poco Akanji non devia in rete.
Il tabellino
Inter-Genoa 2-0
INTER: Sommer Y., Akanji M., de Vrij S. (dal 21′ st Bisseck Y.), Carlos Augusto, Luis Henrique, Barella N., Zielinski P. (dal 31′ st Frattesi D.), Mkhitaryan H. (dal 14′ st Calhanoglu H.), Dimarco F., Thuram M. (dal 14′ st Esposito F.), Bonny A. (dal 31′ st Diouf A.). A disposizione: Acerbi F., Bisseck Y., Calhanoglu H., Darmian M., Di Gennaro R., Diouf A., Dumfries D., Esposito F., Frattesi D., Lavelli M., Martinez J., Sucic P. Allenatore: Chivu C..
GENOA: Bijlow J., Marcandalli A., Ostigard L., Vasquez J., Ellertsson M. E., Frendrup M., Malinovskyi R. (dal 1′ st Amorim), Martin A. (dal 41′ st Sabelli S.), Baldanzi T. (dal 21′ st Junior Messias), Vitinha (dal 15′ st Ekuban C.), Colombo L. (dal 21′ st Ekhator J.). A disposizione: Amorim, Cornet M., Doucoure M., Ekhator J., Ekuban C., Junior Messias, Leali N., Masini P., Onana J., Sabelli S., Siegrist B., Sommariva D., Zatterstrom N. Allenatore: De Rossi D..
Reti: al 31′ pt Dimarco F. (Inter) , al 25′ st Calhanoglu H. (Inter) .
Ammonizioni: al 21′ pt Mkhitaryan H. (Inter), al 21′ st Calhanoglu H. (Inter) al 9′ pt Malinovskyi R. (Genoa)