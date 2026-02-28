Facebook Instagram Mail RSS TikTok Twitter Youtube
domenica, Marzo 1, 2026
Home Serie A Inter News L’Inter archivia anche la pratica Genoa e si invola verso lo scudetto

L’Inter archivia anche la pratica Genoa e si invola verso lo scudetto

Di
Salvatore Ciotta
-
19
inter calcio
FEDERICO DIMARCO PENSIEROSO ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

A meno di clamorosi crolli, l’Inter vola verso il suo ventunesimo scudetto, archivia la pratica Genoa ed ora si può concentrare sulla Coppa Italia dove incontrerà il Como.

Migliore in campo questa sera Dimarco che sulla fascia sinistra ha fatto ciò che voleva riuscendo anche a segnare al 31′ una fantastica rete su assist di Mkhitaryan. L’Inter raddoppia nella ripresa su rigore fischiato dall’arbitro a causa di un fallo di mano di Amorin, dal dischetto Calhanoglu batte Bijlow nell’angolino in basso a destra. All’ottantesimo ci prova il Genoa ma il colpo di testa di Ellertsson finisce di poco a lato. Fortunata l’Inter al minuto 82′ con Ekhator che mette una palla in area piccola e per poco Akanji non devia in rete.

Il tabellino

Inter-Genoa 2-0

INTER: Sommer Y., Akanji M., de Vrij S. (dal 21′ st Bisseck Y.), Carlos Augusto, Luis Henrique, Barella N., Zielinski P. (dal 31′ st Frattesi D.), Mkhitaryan H. (dal 14′ st Calhanoglu H.), Dimarco F., Thuram M. (dal 14′ st Esposito F.), Bonny A. (dal 31′ st Diouf A.). A disposizione: Acerbi F., Bisseck Y., Calhanoglu H., Darmian M., Di Gennaro R., Diouf A., Dumfries D., Esposito F., Frattesi D., Lavelli M., Martinez J., Sucic P. Allenatore: Chivu C..

GENOA: Bijlow J., Marcandalli A., Ostigard L., Vasquez J., Ellertsson M. E., Frendrup M., Malinovskyi R. (dal 1′ st Amorim), Martin A. (dal 41′ st Sabelli S.), Baldanzi T. (dal 21′ st Junior Messias), Vitinha (dal 15′ st Ekuban C.), Colombo L. (dal 21′ st Ekhator J.). A disposizione: Amorim, Cornet M., Doucoure M., Ekhator J., Ekuban C., Junior Messias, Leali N., Masini P., Onana J., Sabelli S., Siegrist B., Sommariva D., Zatterstrom N. Allenatore: De Rossi D..

Reti: al 31′ pt Dimarco F. (Inter) , al 25′ st Calhanoglu H. (Inter) .

Ammonizioni: al 21′ pt Mkhitaryan H. (Inter), al 21′ st Calhanoglu H. (Inter) al 9′ pt Malinovskyi R. (Genoa)

 

ARTICOLI CORRELATIALTRE INFO AUTORE

Sport Paper

Notizie sul calcio: risultati e news in tempo reale, classifica Serie A, classifica Serie B. Aggiornamenti sul calciomercato in tempo reale.

Sport Paper - Testata Giornalistica dal 2006 | Direttore: Daniele Amore
Facebook Instagram Mail RSS TikTok Twitter Youtube
© 2005 - 2025 Sport Paper | Registrato al Tribunale di Latina il 24/04/06 N.854 | Direttore Responsabile Daniele Amore | Editore Komunicare SRLS | P.Iva 03153230598