In un match particolarmente insidioso, il Liverpool affronta l’Aston Villa di Emery, squadra che proverà a mettere in difficoltà in tutti i modo i Reds, che arrivano dal match di Champions.

Liverpool-Aston Villa, le probabili formazioni:

LIVERPOOL (4-3-3): Kelleher; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Tsimikas; Jones, Gravenberch, Mac Allister; Salah, Gakpo, Luis Diaz.

ASTON VILLA (4-2-3-1): Martinez; Konsa, Carlos, Torres, Maatsen; Kamara, Tielemans; McGinn, Rogers, Ramsey; Duran.