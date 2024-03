Maccabi Haifa-Fiorentina, Italiano: “In Europa non puoi staccare la spina. Beltran è utile in molte zone del campo”

Intervenuto a Sky Sport, Vincenzo Italiano ha detto la sua in merito alla vittoria contro il Maccabi Haifa.

Italiano: “Abbiamo un piccolo vantaggio ma..”

Queste le sue parole: “Volevamo un risultato positivo, all’andata devi sempre cercare di dare un senso alla sfida successiva. Ora abbiamo un piccolo vantaggio in vista del ritorno, siamo stati bravi a reagire al doppio svantaggio: potevamo evitare di subire qualche gol e segnarne di più, ma siamo comunque riusciti a centrare un risultato favorevole e ora dovremo amministrarlo tra sette giorni”.

Cosa l’ha fatta più arrabbiare?

“Abbiamo subito un gol su corner, mentre il terzo era da evitare perché eravamo in pieno controllo della partita. Abbiamo cercato la vittoria con grande furore e siamo riusciti a ribaltare il risultato, ma in Europa non si può mai staccare la spina o essere superficiali”.

Anche oggi una grande partita di Beltran…

“Penso che oggi abbia fatto 3-4 ruoli. Sta cominciando ad avere una duttilità da giocatore intelligente, nel calcio contano i piedi ma anche la testa: avere giocatori che sanno lavorare in più settori del campo è importante, lui è intelligente e lo sa fare bene”.

Dovete migliorare in copertura?

“Ogni gol può essere lavorato in maniera diversa. Il Maccabi Haifa è una squadra di valore, abbiamo concesso 3-4 situazioni ma si può sempre cercare di ridurre i regali per gli avversari: siamo in grande crescita, ne avevo parlato anche alla vigilia, ma dobbiamo mettere più attenzione in fase difensiva. Queste situazioni ci portano a subire gol”.

Dove deve crescere la Fiorentina?

“Nei dettagli. Mancano due mesi e mezzo alla fine della stagione: in campionato i punti pesano mentre in queste competizioni ogni errore può costare caro. Non bisogna essere superficiali: serve crescere di squadra e a livello individuale, in questo tempo che ci rimane possiamo crescere sotto tutti i punti di vista. Tanti ragazzi sono stati fuori per infortuni pesanti ma stanno crescendo: alcuni possono dare una grossa mano sotto l’aspetto della qualità e della presenza”.