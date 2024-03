Maicon: “L’Inter ha dimostrato di essere superiore all’Atletico. Inzaghi sa come si preparano queste partite”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l’ex nerazzurro Maicon che ha contribuito al Triplete, ha commentato la sfida che spetterà all’Inter questa sera sul campo dell’Atletico Madrid.

Maicon: “L’Inter troverà un ambiente caldissimo con un vantaggio minimo”

Sa che ad Appiano dicono che la stessa sua allegria ora la dà Thuram?

“Si vede che è una persona positiva, e come attaccante lo abbiamo scoperto tutti: porta i difensori dove vuole, protegge la palla, sa scambiare e vede pure la porta”.

Ma con l’Atletico non ci sarà tanto da scherzare.

“No, neanche un po’ perché è tosta. Ma tosta davvero. Morata e Griezmann sono imprevedibili. L’Inter all’andata ha dimostrato di essere superiore, ma non ha segnato il secondo gol che meritava, e adesso le tocca giocare con un vantaggio minimo in un ambiente caldissimo. È la classica partita che va gestita senza ansia, ma Inzaghi ha dimostrato di poterlo fare. Serve cuore e testa per eliminare l’Atletico. Se passa, la fiducia, che è già alta, cresce ancora di più. E poi chissà…”.

Dove è la chiave di questa stagione felice?

“È vero che la squadra segna tanto, ma per me la maggiore forza è la difesa”.

Il segreto del Triplete stava veramente nelle birrette e nelle carbonare come nel video di Materazzi?

“Il segreto era un gruppo forte con un allenatore forte e una precisa missione da compiere. Tutto, però, in allegria”.