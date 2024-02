Manchester United-West Ham, probabili formazioni e dove vederla

Ventitreesima giornata di Premier League: a Old Trafford, ospite del Manchester United, arriva il West Ham. I Red Devils hanno ritrovato la vittoria in extremis nella gara contro il Wolverhampton e cercano punti per recuperare terreno sulla zona Europa. Hammers, sesti, con un punto di vantaggio sulla formazione di ten Hag, hanno ottenuto tre pareggi nelle ultime tre gare disputate. Il match, in programma domenica alle 15, sarà visibile su Sky Sport Uno e Sky Sport 4K; in streaming su Sky Go e Now.

Le probabili formazioni di Manchester United-West Ham:

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Onana; Dalot, Varane, Lisandro Martinez, Shaw; Mainoo, McTominay; Antony, Bruno Fernandes, Rashford; Hojlund.

WEST HAM (4-2-3-1): Areola; Coufal, Aguerd, Zouma, Emerson Palmieri; Soucek, Alvarez; Kudus, Ward-Prowse, Cornet; Bowen.