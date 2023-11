Intervistato ai microfoni di Sportitalia, Marco Materazzi ha parlato in vista del derby d’Italia di domani sera tra Juventus e l’Inter: “L’Inter, che secondo me è la squadra più attrezzata per vincere lo scudetto, va a giocare contro una Juve che farà di tutto per tornare in testa. Sarà una partita non facile. Se vince l’Inter può essere determinante. La differenza la può fare il centrocampo. Sappiamo quanto è attrezzato quello dell’Inter e quanto, in questo momento, non è attrezzato quello della Juve, per l’infortunio di Locatelli e la vicenda Pogba. Dovranno fare di necessità virtù. Allegri è stato bravo in questo ed ha tirato fuori il meglio dai suoi giocatori”.

Materazzi: “Fermare Chiesa non sarà semplice”

Sulle difese: “Chi subisce meno vince gli scudetti, ma sono due squadre che subiscono meno in maniera differente. Per la Juve è un marchio di fabbrica speculare sul gol. Per quanto riguarda l’Inter, dopo la finale di Champions hanno acquisito la consapevolezza di potersela giocare con tutti. Finalmente i nerazzurri, nonostante ciò che ha detto recentemente Skriniar, hanno trovato un giocatore come Pavard, che purtroppo non ci sarà domenica. Darmian sono anni che fa partite incredibili. De Vrij ha avuto una flessione, ma quando uno è professionista vince sempre. Tanto di cappello a lui. Fermare Chiesa non è semplice. Ha fatto un Europeo incredbile, dove ha trascinato l’Italia. Quando è rientrato è tornato bene, poi ha avuto uno flessione, ma ora è ritornato quello che tutti ricordavano”

Su Vlahovic: “Le qualità che ha non le scopriamo oggi. A Firenze ha dimostrato di essere un attaccante vero. Poi, se ci sono dei problemi fisici non lo sappiamo. Ma lui non cerca alibi. Sta lavorando per dimostrare il proprio valore e di essere un giocatore di alto livello. Un pronostico per domenica? Finisce 1-2”