Milan, a breve il rinnovo di Theo Hernandez per respingere l’interesse del Bayern

Il Milan prepara il prolungamento di contratto per Theo Hernandez per blindarlo dall'interesse delle big europee. Il Bayern punta il terzino francese per sostituire il partente Alphonso Davies.

Il Milan prepara la proposta di rinnovo per Theo Hernandez, mentre dalla Germania rimbalzano voci circa l’interesse del Bayern Monaco per il terzino francese, il preferito dei tedeschi per sostituire Alphonso Davies il quale si è promesso al Real Madrid. Il Milan vuole iniziare presto il dialogo con l’entourage del giocatore per discutere il rinnovo del suo contratto che scade nel 2026. A riferirlo è questa mattina l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

Prolungamento e adeguamento per Theo Hernandez, il Milan vuole blindarlo

Oltre al prolungamento temporale, ci sarà anche un aumento dello stipendio di Theo Hernandez che attualmente guadagna 4,5 milioni di euro a stagione. Il ritocco verso l’alto dell’ingaggio è assolutamente meritato visto che stiamo parlando di uno dei migliori terzini sinistri al mondo e un leader indiscusso del Milan. La società conosce l’importanza del ragazzo dentro e fuori dal campo e per questo vuole accontentarne le richieste. Tra l’altro proprio ieri Theo Hernandez ha ricevuto a Milanello un omaggio da parte di tutto il Milan per le 200 presenze raggiunte in rossonero.