Milan a lavoro per la quarta maglia | Boom di vendite per quella di Pulisic

Nuove maglia in arrivo per i rossoneri?

Intervenuto al The Athletic, Christian Pulisic ha parlato della quarta maglia che potrebbe arriva nelle prossime ore.

Pulisic amore Milan: i dati

Questo quanto riportato dal calciatore americano: “Il numero di maglie del Milan vendute – si legge sul noto quotidiano – è aumentato del 75% rispetto a un periodo equivalente. Negli Stati Uniti l’aumento delle vendite è stato del 713% e le vendite di maglie del Milan negli Stati Uniti sono passate dal 9% del totale venduto al 43%. Secondo il club rossonero, le maglie personalizzate di Pulisic hanno rappresentato il 45% di tutte le maglie da gioco vendute nel suo primo mese con il Milan. Il popolo americano sta affollando San Siro, l’iconico stadio che il Milan condivide con i rivali cittadini dell’Inter, come mai prima d’ora. Il numero è aumentato del 148% rispetto alla scorsa stagione. Fenomeno commerciale, Pulisic sta aiutando il Milan e la Serie A a costruire il proprio profilo in Nord America. La nuova quarta maglia del club, che sta per essere lanciata nei colori avorio e nero, è ispirata al simbolo più famoso della città di Milano, la cattedrale gotica di Piazza del Duomo. Non sorprende che si tratti di una collaborazione con un marchio statunitense, un’etichetta di streetwear di Los Angeles.

Come commenti questi dati? “Penso che sia un vantaggio per tutti. È una cosa in più. Non è su questo che mi concentro. Mi concentro sull’aspetto sportivo, sulle prestazioni e sulla vittoria”.