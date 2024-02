Milan, Adli elogia Ibra: “E’ un valore aggiunto”

Yacine Adli quest’anno sta ottenendo certamente molto più minutaggio rispetto allo scorso anno, appena 140 minuti in tutta la stagione. Quest’anno sta diventando un acquisto in più per il Milan, sia a livello numerico che di alternativa in un centrocampo in cui spesso cambiano gli interpreti.

Milan, Adli su Ibrahimovic: “E’ un uomo straordinario”

In vista della gara di ritorno di Europa League contro il Rennes, Adli ha parlato al giornale francese “L’Equipe” dichiarando quanto Ibrahimovic lo abbia aiutato: “Sono abbastanza vicino a lui. Chiunque lo conosca ti dirà che è un uomo straordinario e sicuramente un valore aggiunto nella vita di qualcuno. Riesce a analizzare bene le cose e a dare consigli mirati. Lo faceva da giocatore ed è naturale farlo da dirigente. Zlatan mi diceva: “Taci e lavora, arriverà.” Ed è successo“.