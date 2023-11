Il Milan ha rinnovato la fiducia a Stefano Pioli, nonostante il clamoroso pareggio di Lecce. La società rossonera ha deciso di non esonerare il tecnico.

Milan, Pioli in bilico ?

La decisione del Milan è stata presa dopo un’attenta valutazione della situazione. La società ha considerato il lavoro svolto da Pioli in questi anni, che ha portato i rossoneri a vincere lo scudetto dopo 11 anni di attesa. La società ha anche considerato il fatto che la squadra è ancora in corsa per la qualificazione alla Champions League, nonostante la crisi delle ultime settimane.

Il rinnovo di fiducia a Pioli è un segnale importante per la squadra. Il tecnico ha dimostrato di essere in grado di guidare il Milan verso grandi traguardi, e la società crede che possa farlo anche in futuro.