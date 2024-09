Milan, attesi in 70mila a San Siro per la sfida contro il Venezia | Grande risposta del tifo rossonero

Secondo quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, per Milan-Venezia, sfida valida per la quarta giornata del campionato di Serie A in programma sabato 14 settembre alle 20:45, si va verso i 70mila spettatori presenti a San Siro, tra cui i 40mila abbonati che, anche in questa stagione, hanno marchiato col sold-out la campagna abbonamenti del club rossonero.

Milan-Venezia primo crocevia della stagione rossonera | I tifosi rispondono presente