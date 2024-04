Milan, continua il casting per il post Pioli | Tanti i nomi sul tavolo

Dopo la precoce eliminazione in Europa League avvenuta per mano della Roma, che dopo l’arrivo di Daniele De Rossi sulla panchina ha ritrovato la via della vittoria con 12 successi su 17 partite giocate, Pioli sembra essere arrivato inevitabilmente al capolinea, e la società sta sondando in questi giorni varie piste, tra cui quella che porta a Julen Lopetegui.

Milan, Lopetegui piace ed è disposto ad aspettare

Dopo 5 stagioni e uno scudetto messo in bacheca, Stefano Pioli è pronto a lasciare il Milan per fare spazio a un nuovo tecnico non ancora individuato dalla società, che ha però già parlato con alcuni allenatori tra l’attuale allenatore del Siviglia Julen Lopetegui, come raccontato anche da Gianluca Di Marzio a Sky Sport 24. Le sue parole: