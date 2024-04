Milan, Fofana non si nasconde: “È un club enorme” | I dettagli della trattativa

Youssouf Fofana, oggetto del desiderio del Milan per rinforzare il centrocampo, sabato a una domanda sui rossoneri ha risposto: “Tutti conoscono il Milan e il suo palmares. È un club enorme”. Il gradimento del giocatore del Monaco è evidente, ma da solo non basta. Serve che i due club trovino un accordo. Il suo contratto scade nel 2025, il che facilita la trattativa per i rossoneri. I francesi chiedono comunque sui 30 milioni di euro, ma se non ci saranno altre pretendenti convinte il prezzo può scendere.

Chi è Youssouf Fofana, il centrocampista che sogna il Milan

Il Milan cerca un centrocampista completo: fisico, difensivo, ma capace anche di rendersi pericoloso nell’area avversaria. Fofana risponde a tutte queste richieste, gioca ad alto livello da diversi anni e è stabilmente convocato con la nazionale francese, non una cosa semplice. Youssouf Fofana è nato a Parigi nel 1999, ed ha esordito fra i professionisti nel 2018 con lo Strasburgo. A gennaio 2020 passa al Monaco, e dal 2022 è parte della nazionale francese, con cui ha disputato anche il mondiale in Qatar. In carriera coi club ha giocato 209 partite, nelle quali ha realizzato 9 gol e fornito 15 assist.