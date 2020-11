Milan, il mercato del futuro passa da Calhanoglu

Sono giorni caldi, anzi frenetici in casa Milan. Il tempo stringe e nel frattempo il rinnovo contrattuale del turco ad arrivare. Maldini e Massara preparano il piano B

Il futuro del Milan è strettamente collegato alle scelte che verranno fatte su Hakan Calhanoglu. I giorni passano e al momento la situazione sembra essere in standby. Inizialmente gli agenti del turco avevano chiesto un contratto da 7 milioni di euro netti a stagione. Domanda esorbitante e declinata immediatamente dalla società che non vuole andare oltre i €4M. L’entourage del giocatore ha abbassato le pretese a 5, cifra che si avvicina a quella chiesta da Maldini e Massara ma che non sembra essere del tutto sufficiente. Per questo motivo il Milan sta valutando un piano B, magari pensando alla cessione del turco già a gennaio.

Secondo quanto riportato da TuttoSport, i due nomi caldi sono quelli di Brahim Diaz e Dominik Szoboszlai. Lo spagnolo è in prestito dal Real Madrid, le prestazioni e il potenziale stanno spingendo la società a fare un investimento importante per il futuro. La richiesta della dirigenza Blancos è di almeno €25M.

L’altro nome, per niente nuovo in casa Milan, è quello dell’ungherese del Salisburgo. Il classe 2000 ha una clausola rescissoria da €25 M, ieri rumors di mercato provenineti dalla Spagna davano addirittura per fatto l’affare con il club austriaco. C’è da considerare l’interesse anche da parte dell’Arsenal e del RB Lipsia, quest’ultima l’altra squadra del gruppo Red Bull che potrebbe avere una corsia preferenziale. Al momento i rossoneri sembrano essere in vantaggio ma il mercato regala sempre colpi di scena.