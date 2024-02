Milan, il Psg è interessato a 3 big: che succede se arriva un’offerta?

I tre giocatori con il valore più alto dnella rosa del Milan sono Mike Maignan (45 milioni), Theo Hernández (55 milioni) e Rafael Leao (90 milioni). La Gazzetta dello Sport riporta che hanno molti estimatori in giro per l’Europa, che in estate potrebbero offrire cifre esorbitanti per assicurarsi le loro prestazioni. Al PSG piacciono tutti e tre, e ha una disponibilità economica pressoché infinita.

Milan, cosa succede se arrivano offerte?

Il Milan non ha una strategia già delineata, ma al prezzo giusto nessuno è incedibile. Certamente per non rischiare di veder andar via un proprio campione a zero, come successo con Donnarumma, i rossoneri rinnovano i contratti dei giocatori più importanti molto prima della scadenza. Leao ha rinnovato pochi mesi fa fino al 2028, ma Maignan e Theo sono legati alla squadra di Pioli fino al 2026, e il loro prolungamento resta un capitolo delicato. Ad ogni modo i colloqui tra gli entourage dei due francesi e i dirigenti del Milan entreranno presto nel vivo perché in via Aldo Rossi sperano di risolvere il prima possibile la questione.