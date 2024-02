Milan-Napoli, le scelte di Pioli e Mazzarri | Le formazioni

Squalificato Reijnders, il tecnico rossonero lancia il ritrovato Bennacer accanto ad Adli in mezzo al campo, dietro Leão, Loftus-Cheek e Pulisic sulla trequarti. In difesa Kjær e Gabbia, sostenuti da Calabria e Theo Hernandez sulle fasce. In avanti c’è Olivier Giroud.

Panchina per Meret, con Gollini ancora tra i pali dal 1′, e Olivera, rientra in gruppo in settimana. Assente Mario Rui, squalificato, c’è Mazzocchi sulla corsia di destra, con Di Lorenzo a sinistra; difesa con Østigård, Juan Jesus e Rrhamani. In mezzo al campo Cajuste, Lobotka e Anguissa. In attacco Simeone, sostenuto da Kvaratskhelia sulla trequarti.

Le probabili formazioni di Milan-Napoli:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjær, Gabbia, Theo Hernandez; Adli, Bennacer; Pulisic, Loftus-Cheek, Leão; Giroud. All. Pioli.

NAPOLI (3-5-1-1): Gollini; Østigård, Rrahmani, Juan Jesus; Di Lorenzo, Anguissa, Lobotka, Cajuste, Mazzocchi; Kvaratskhelia, Simeone. All. Mazzarri.