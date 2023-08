Milan, Okafor cambia subito ruolo: la decisione di Pioli

Un precampionato insolito, che poco lascia immaginare sulla stagione che sta per iniziare anche in casa Milan. Tanti i colpi piazzati in entrata e molti sono gli interessi rossoneri che potrebbero essere ufficializzati anche dopo l’inizio del campionato di Serie A che il Milan darà al via nella trasferta di Bologna lunedì 21 agosto alle 20:45.

Milan, -4 al via: Okafor cambia ruolo

Il nuovo acquisto del Milan, Noah Okafor, è il giocatore che più di tutti sembra rappresentare un dubbio sulla sistemazione offensiva della scacchiera giostrata dal tecnico Stefano Pioli. Se c’è una cosa che abbiamo capito dalle amichevoli di questa estate, però, è che il vice Giroud quest’anno sarà destinato a essere Okafor, considerato inizialmente come più un vice Leao. Con Okafor si vedrà un Milan più simile a quando Rebic ricopriva il ruolo di centravanti, con caratteristiche più improntate sul gioco palla a terra, sui fraseggi, “dai e vai” e triangoli vari. È ovviamente presto per sbilanciarsi sui compiti che verranno richiesti ai due centravanti nel corso della stagione, ma è già chiaro e lampante come quest’anno mister Pioli proverà ad attingere ad una diversificazione tattica nella prospettiva di rendere quanto più imprevedibile, o quantomeno difficile da contenere, la squadra che gli è stata data in mano questa estate.