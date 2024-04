Milan, per Camarda accordo lontano | Ma i rossoneri faranno un ultimo tentativo

Intervenuto a Sky Sport, Peppe Di Stefano, giornalista dell’emittente satellitare , ha detto la sua in merito a Francesco Camarda, attaccante del Milan che deve rinnovare il suo contratto con il club rossonero: “Non ha ancora firmato il suo primo contratto nonostante i 16 anni compiuti e questa per me non è una buona notizia. Non ho sensazioni positive in relazione a questo. La strada è evidentemente in salita. Io credo che bisognerebbe resettare, perché è un ragazzino troppo piccolo. Bisognerà capire le intenzioni da entrambe le parti, sia lato ragazzo, che ha sempre ribadito il suo legame con il club e che ha come unica priorità quella di rimanere in rossonero sia lato Milan, che ovviamente non può non trattare Camarda diversamente dai suoi coetanei. Semplicemente perché Camarda fa cose speciali”.

Milan, sensazioni negative per Camarda

“Al momento le sensazioni non sono positive, perché se ci fosse stato un accordo evidentemente il ragazzo avrebbe già rinnovato. Sarebbe un peccato per tutti. Comunque c’è ancora tempo e probabilmente c’è anche la volontà di trovare una quadra. La speranza è che non lo perda il Milan, perché sarebbe un peccato per tutto il calcio italiano”. Ricordiamo che sul talento rossonero ci sono sempre le tracce di grandi club come Napoli, Psg, Tottenham e Inter.