Milan, Pioli: “La Roma ha fatto due tiri e due gol. Eliminazione meritata”

Le parole di Stefano Pioli, tecnico dei rossoneri al termine della gara contro la Roma, riportate da SportMediaset. Sulla gara di oggi. “Non siamo stati all’altezza della Roma che ha messo più qualità e determinazione. Non abbiamo creato chiarissime occasioni da gol, ma dentro l’area avremmo potuto fare meglio ma non ci siamo riusciti perché non abbiamo messo la qualità che serviva, soprattutto in superiorità numerica. Dovevamo essere più lucidi e intensi. Passaggio del turno meritato”.

Sulla Roma:

“Non siamo stati precisi nell’ultimo passaggio e nel non forzare, poi non abbiamo saputo sfruttare le nostre occasioni. Dovevamo essere più attenti sul gol. La Roma ha fatto due tiri e due gol. Non siamo stati di un livello alto come speravamo e pensavamo di poter essere”.

Sui calciatori del Milan:

“Dopo sconfitte del genere non è il discorso di un singolo che non ha reso. La squadra può fare molto meglio, vanno dati i meriti alla Roma che ha giocato bene, ma non siamo riusciti ad alzare il nostro livello contro una Roma ben messa in campo in entrambe le fasi. Non concediamo tantissimi, ma ogni volta che concediamo subiamo gol. Abbiamo fare 40 tiri in due partite, ma se alla fine segna solo Gabbia nel finale vuol dire che la nostra qualità è venuta meno”