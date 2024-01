Milan, priorità Chalobah per la difesa | In lizza anche Adarabioyo e Kiwior

Secondo il Corriere dello Sport la squadra di Pioli è sempre più convinta della pista che porta a Trevoh Chalobah per puntellare la difesa. L’idea del Milan è la formula del prestito con diritto di riscatto per arrivare al centrale inglese del Chelsea, come avvenuto nell’affare Tomori. Le due parti non sono ancora così vicine, ma le trattative proseguono per il classe 1999.

Alternative Adarabioyo e Kiwior

Anche le altre opzioni vengono dalla Premier. Rimangono di attualità i nomi Tosin Adarabioyo e Jakub Kiwior. Il difensore inglese del 1997 non ha ancora rinnovato con il Fulham, e i rossoneri ci stanno pensando non solo in ottica estiva. Il polacco dell’Arsenal nato nel 2000 non sta trovando moltissimo spazio e potrebbe tornare in Serie A, anche se per farlo sarebbe obbligato ad abbassarsi lo stipendio, attualmente di circa tre milioni di sterline.