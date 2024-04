Milan-Roma, Europa League vista Dublino | Le formazioni

Si avvicina la sfida tra Milan e Roma, in palio il passaggio del turno, obiettivo la vittoria dell’Europa League. La finale di Dublino il sogno di rossoneri e giallorossi, un traguardo importante per due club in cerca di conferme. Per il Milan sarebbe la prima volta, l’Europa League unico trofeo europeo assente nella bacheca rossonera, di fronte la Roma che spera di aggiungere un altro trofeo europeo dopo la Conference conquistata con Mourinho a Tirana.

Le formazioni di Milan e Roma

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Gabbia, Theo Hernandez; Reijnders, Adli; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud.

ROMA (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Llorente, Spinazzola; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy.