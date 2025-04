Monza – Napoli, le probabili formazioni e dove vederla

Il Napoli arriva in Brianza con la speranza di superare il Monza e rimanere sulla scia dell’Inter. Nel trentatreesimo turno di Serie A, i partenopei dovranno gestire una particolare situazione di emergenza difensiva: con l’indisponibilità di Juan Jesus, Conte valuta di anticipare il rientro di Buongiorno, ma in alternativa, Rafa Marin è pronto dal primo minuto. Rientrano Di Lorenzo e Anguissa dopo le squalifiche, mentre in attacco Lukaku, Neres e Politano viaggiano verso la riconferma. Anche Nesta deve fare i conti con diverse defezioni; Keita, Izzo e D’Ambrosio sono out, perciò Carboni e Caldirola potrebbero ritrovare un posto dal primo minuto. Sono diversi i ballottaggi anche nelle altre zone del campo: a centrocampo è duello tra Urbanski e Castrovilli, mentre in attacco Caprari e Ganvoula si giocano il posto accanto a Dany Mota. La partita, in programma sabato 19 aprile alle 18:00, sarà trasmessa su DAZN in esclusiva.

Monza – Napoli, le probabili formazioni

MONZA (3-5-2): Turati; Pereira, Caldirola, Carboni; Birindelli, Urbanski, Bianco, Akpa Akpro, Kyriakopoulos; Caprari, Mota. All. Nesta.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Marin, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres. All. Conte.