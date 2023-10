Emergenza in difesa per i brianzoli obbligati a sostituire D’Ambrosio e Izzo. Spazio a Carboni, Marì e Caldirola come terzetto difensivo. Centrocampo a quattro composto da Ciurria, Pessina, Gagliardini e Kyriakopoulos. Novità nel reparto offensivo: davanti a Colpani sulla trequarti ci sarà Vignato, in coppia con Colombo. Dubbio Lovric in casa Udinese, alle prese con un fastidio muscolare, al suo posto potrebbe partire dal 1′ Walace accanto a Samardzic e Pereyra. Potrebbe rivedersi tra i titolari Lucca, il quale dovrebbe avere la meglio di Success, accanto a Thauvin.

Le probabili formazioni:

MONZA (3-4-1-2): Di Gregorio; Carboni, Pablo Marì, Caldirola; Ciurria, Pessina, Gagliardini, Kyriakopoulos; Colpani; Vignato, Colombo. All. Palladino.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Perez, Bijol, Kabasele; Ebosele, Samardzic, Walace, Pereyra, Kamara; Thauvin, Lucca. All. Cioffi.