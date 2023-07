Mourinho torna a Trigoria: “Bello essere di nuovo in campo”

“Trigoria…difficile, ma bello essere di nuovo in campo”. E’ questo il primo commento di Josè Mourinho fatto di ritorno al primo giorno di allenamento e aspettando la squadra al completo visto che i nazionali rientreranno il 17 luglio, così come qualche colpo di mercato, a cominciare da un grande attaccante richiesto come alternativa a Belotti, magari uno di quelli richiesti tra Scamacca e Morata. All’appello oggi il nuovo acquisto Aouar, preso a parametro zero e Pagano, che arriva dalla Primavera.

Primo giorno di lavoro a Trigoria 🐺💪#ASRoma pic.twitter.com/ZXv2HAQUWn — AS Roma (@OfficialASRoma) July 10, 2023