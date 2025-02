Napoli bloccato dall’Udinese: 1-1 al Maradona | Ekkelenkamp risponde a Mc Tominay

Lo Stadio Maradona fa da cornice alla sfida tra Napoli e Udinese. Dopo una serie di sette vittorie consecutive in campionato, i partenopei hanno pareggiato durante l’ultimo turno contro la Roma. La squadra di Conte va a caccia dei 3 punti per continuare a coltivare il sogno scudetto. Dall’altra parte, i friulani sono reduci da un periodo altalenante, con tre pareggi e due sconfitte prima di ritrovare la vittoria nell’ultimo turno, nel successo per 3-2 ai danni del Venezia.

Napoli-Udinese, i friulani stoppano la fuga scudetto degli azzurri

Primo tempo frizzante ed equilibrato. Contrariamente alle previsioni infatti, i friulani appaiono molto propositivi, riuscendo ad impensierire la retroguardia azzurra in svariate occasioni, senza però trovare la stoccata vincente. D’altra parte il Napoli resta compatto e spinge molto sulla fasce, con i bianconeri che faticano ad arginare la coppia Neres-Mazzocchi. Al 37′ c’è la svolta della gara: angolo di Politano sul secondo palo sul quale si avventa Mc Tominay che di testa batte Sava e fa 1-0 per il Napoli. La reazione ospite è praticamente immediata. Gli uomini di Runjaic alzano la pressione e dopo appena 3′ rimettono la gara in equilibrio: Ekkelenkamp sfrutta un’ingenuità di Mazzocchi in uscita e con un bel diagonale fa fuori fa 1-1. La ripresa segue lo stesso canovaccio della prima frazione, contraddistinta da una buona intensità di entrambe le compagini. Dopo appena un minuto di gioco, l’Udinese sfiora il clamoroso vantaggio con Lovric che si fa ipnotizzare da Meret. Intorno all’ora di gioco le squadre iniziano ad allungarsi e conseguentemente a creare nuovi spazi. Tuttavia, le occasioni latitano e il risultato non cambia fino al triplice fischio. Un piccolo stop per gli azzurri, che restano comunque saldamente al comando della classifica. Merito all’Udinese, che con una prova solida e organizzata riesce a strappare un punto prezioso su un campo difficile.

Napoli-Udinese, il tabellino

1-1

Reti: 37′ Mc Tominay(N); 40′ Ekkelenkamp(U);

Ammoniti: 54′ Lucca(U);

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mazzocchi; Anguissa(70′ Raspadori), Lobotka(80′ Gilmour), Mc Tominay; Politano(70′ Ngonge), Lukaku(70′ Simeone), Neres(87′ Okafor) A disposizione: Contini, Scuffet, Buongiorno, Gilmour, Okafor, Billing, Marin, Simeone, Ngonge, Hasa, Raspadori. Allenatore:Conte

Udinese (4-3-2-1): Sava; Kristensen, Bijol, Solet(80′ Ehizibue), Kamara; Atta(80′ Bravo), Karlstrom, Lovric(70′ Payero); Thauvin, Ekkelenkamp(86′ Zarraga); Lucca. A disposizione: Piana, Padelli, Payero, Zarraga, Sánchez, Ehizibue, Pafundi, Bravo, Kabasele, Giannetti, Zemura, Modesto. Allenatore: Runjaic