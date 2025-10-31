Punto GG – La Juventus ritrova i tre punti; Milan in panne, Pioli in caduta libera

Resiste la “coppia del centro-sud”; Napoli e Roma vincono ancora

Con un pizzico di sofferenza e un po’ di turnover, il Napoli espugna Lecce e mantiene la vetta. Conte stavolta deve ringraziare il suo portiere, Milinkovic-Savic, che ipnotizza il giovane Camarda sul rigore che avrebbe potuto cambiare il corso della partita. Grande momento per Anguissa che realizza il suo quarto gol in campionato toccando punte di rendimento impensabili ad inizio torneo. Per Di Francesco, come spesso gli accade, soltanto i complimenti ma nessun punto…

Rimane attaccata al tram scudetto la Roma di Gasperini che a livello di prestazione fa un passo indietro rispetto al successo sul Sassuolo ma incamera l’ennesima vittoria di misura e procede spedita nella sua marcia al vertice del torneo. Finalmente in rete anche Dovbyk che inizialmente il tecnico aveva lasciato fuori a vantaggio del fragile gigante irlandese Ferguson, infortunatosi nei primissimi scampoli di partita.

Calhanoglu trascina l’Inter, Juric blocca il Milan e la Juve ritrova i tre punti

Straordinario stato di forma per il turco nerazzurro che sblocca l’insidiosa gara contro la Fiorentina con un destro forte e preciso e realizzando anche dal dischetto si aggrappa ad Orsolini in testa alla classifica dei cannonieri. Chivu archivia così la sconfitta di Napoli ma sa benissimo che d’ora in poi non potrà più sbagliare se non vorrà perdere contatto dalle agguerrite rivali. Per la Fiorentina continua il calvario; mai visto un inizio così cupo in casa viola e nonostante le rassicurazioni ufficiali da parte dei dirigenti la posizione di Pioli si fa sempre più traballante.

Intanto aggancia i “cugini”, al secondo pari consecutivo, che non riescono a superare l’Atalanta di Juric, abbonata al pareggio ma ancora senza sconfitte in campionato. Tra gli orobici torna al gol Lookman ormai definitivamente ritrovato dopo tutte le polemiche estive legate alla sua mancata partenza…

Dopo otto partite senza vittoria tra campionato e Coppa, costate la panchina a Tudor, la Juventus con Brambilla pro tempore in attesa di Spalletti, supera l’Udinese soprattutto grazie ad un’ottima prestazione di Vlahovic, mentre David resta ancora in cerca di se stesso… Saprà ritrovarlo l’ex allenatore della Nazionale?

Como e Cremonese da grandi! Il Sassuolo si stacca dalla zona calda

Continua la favola di Como e Cremonese: i lacustri di Fabregas che finora avevano mietuto vittime illustri (Lazio, Fiorentina e Juventus) per poi impantanarsi fatalmente contro avversari di caratura medio bassa, superano finalmente il loro tabù surclassando il Verona e s’iscrivono ufficialmente alla corsa europea piazzandosi addirittura al quinto posto in solitaria. Vedremo nelle prossime giornate se i terribili ragazzini comaschi si siano davvero incamminati sul percorso della maturità…

Altrettanto bene, anzi forse anche meglio considerando budget a disposizione ed aspettative, i grigiorossi del super sottovalutato Nicola; violando Marassi (Viera ora rischia tantissimo…), la neopromossa ha toccato quota 14, ha un solo punto in meno della Juventus ed occupa un inaspettato quanto meritatissimo ottavo posto. Forse non durerà, ma intanto nella città del torrone si comincia a pregustare un Natale ad alta quota.

Molto positivo anche l’esordio da tecnico in serie A di Fabio Grosso che col suo Sassuolo espugna Cagliari e si stacca almeno per ora dalla zona più calda della classifica. Curioso e al contempo significativo che siano andati in gol proprio i due attaccanti, Pinamonti e Laurientè, nonostante l’assenza di Berardi, leader in campo della formazione neroverde, a dimostrazione della qualità della rosa a disposizione dell’ex terzino campione del mondo nel 2006.