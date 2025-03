Il Napoli ospita il Milan, vietato sbagliare per gli uomini di Conte, tre punti scudetto fondamentali per non far scappare l’Inter.

Napoli – Milan, le probabili formazioni

NAPOLI (3-5-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Gilmour, Lobotka, McTominay, Olivera; Raspadori, Lukaku. All. Conte.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Walker, Gabbia, Thiaw, Theo Hernandez; Bondo, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Joao Felix; Abraham. All. Conceiçao.