Napoli-Torino, i dubbi di Calzona e Juric

Napoli-Torino, in palio tre punti pesanti

Il Napoli di Calzona a caccia dei tre punti, questa sera al Maradona vietato sbagliare. Serve una vittoria per risalire in classifica. Occhi puntati sul ritrovato Osimhen, vera arma in più dei partenopei.

Probabile formazione Napoli (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Ostigard, Juan Jesus, Mario Rui, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Calzona.

Probabile formazione Torino (3-4-1-2): Milinkovic-Savic, Djidji, Buongiorno, Rodriguez, Bellanova, Linetty, Gineitis, Lazaro, Vlasic; Zapata, Sanabria. All. Juric.