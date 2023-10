L’ex giocatore del Napoli Alberto Bigon ha parlato a Radio Anch’io sport del match contro il Milan giustificando le difficoltà che sta riscontrando Garcia in questo inizio di stagione.

Napoli, le dichiarazioni di Bigon

Alberto Bigon, ex allenatore di Napoli e Udinese, ha parlato a Radio anch’io della prestazione del Napoli contro il Milan nel match del Maradona finito 2-2 della decima giornata di Serie A, giustificando le difficoltà che sta riscontato Rudi Garcia.

Queste le dichiarazioni di Alberto Bigon: “Ripetersi è difficile a tutti i livelli, figuriamoci per il Napoli che quest’estate ha perso Kim, la sua cessione ha squilibrato le dinamiche difensive della squadra. E poi al momento manca pure Osimhen.

Non è così facile ripetersi e aggiungo che c’è una squadra che non ha le coppe, per infortuni e gestione delle risorse peserà molto alla fine. La Juve non è la squadra più forte, ma sarà lassù con le più forti fino alla fine.

Eccessive le critiche a Garcia? Direi proprio di sì. Sta lavorando per trovare nuovi equilibri e non è così facile. La cosa più importante è che ieri si sia rivisto il Kvaratskhelia della scorsa stagione dopo una normalissima fase di involuzione del ragazzo.

Ha dimostrato di poter tornare quello di prima. Da Koulibaly a Kim era un grande punto interrogativo, ma poi è diventato esclamativo, Kim ha fatto addirittura meglio. Per ora, invece, il sostituto di Kim (Natan, ndr) non è a quei livelli, c’è da lavorare molto”.