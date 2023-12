Nottingham Forest-Manchester United, vista dai bookmakers | Comparazione quote, analisi e consigli

Il Nottingham Forest ospiterà il Manchester United al City Ground sabato 30 dicembre 2023, in una partita che chiude l’anno calcistico per entrambe le squadre. Entrambe le squadre arrivano a questo incontro dopo vittorie importanti nel Boxing Day e cercano di continuare su questa strada positiva.

Nottingham Forest-Manchester United, Comparazione Quote

Secondo le quotazioni dei bookmaker, il Manchester United è favorito per la vittoria finale, con il segno 2 che oscilla intorno al 2.15 su snai e 2.10 su SportBet, il pareggio (X) si attesta intorno a quota 3.60 mentre una vittoria del Nottingham (segno 1) si trova anche quota 2.15. Ecco la comparazione quote di Nottingham Forrest e Manchester United dei bookmakers:

Snai : Nottingham Forest (1): 3.10 Pareggio (X): 3.60 Manchester United (2): 2.15

: Gol Gol : Nottingham Forest (1): 3.15 Pareggio (X): 3.65 Manchester United (2): 2.20

: Sportbet : Nottingham Forest (1): 3.07 Pareggio (X): 3.56 Manchester United (2): 2.10

:

Momento Nottingham Forest

Sotto la guida di Nuno Espirito Santo, il Nottingham Forest ha conseguito una significativa vittoria per 3-1 contro il Newcastle. Questo risultato ha fornito un respiro di sollievo nella loro lotta per evitare la retrocessione. Nonostante le assenze degli infortunati Awoniyi, Sangarè, Aurier e Felipe, la formazione di Santo si presenterà con una difesa formata da Montiel, Murillo, Niakhatè e Ola Aina. In mediana, Danilo affiancherà Yates, mentre in attacco Elanga, Gibbs-White e Hudson-Odoi supporteranno Chris Wood come prima punta. Questo incontro rappresenta un’opportunità per il Forest di costruire su questa vittoria e distanziarsi ulteriormente dalla zona retrocessione.

Momento Manchester United

Il Manchester United, dopo essersi trovato sotto per 2-0 contro l’Aston Villa, ha dimostrato una notevole resilienza ribaltando il risultato e vincendo per 3-2. Questa vittoria ha dato una spinta morale alla squadra, che si trova ad affrontare numerose assenze a causa di infortuni. Malacia, Lisandro Martinez, Casemiro, Maguire e probabilmente anche Mount, Lindelof, Shaw, Amrabat, Diallo e Martial sono tutti in forte dubbio per la partita. Tuttavia, la formazione di Erik ten Hag si affiderà alla difesa composta da Wan-Bissaka, Evans, Varane e Dalot, al centrocampo guidato da Mainoo e Eriksen, e all’attacco con Garnacho, Bruno Fernandes e Rashford a supporto di Hojlund come prima punta. Il Manchester United cercherà di sfruttare questo slancio per ottenere un altro risultato positivo contro il Nottingham Forest.

Nottingham-Manchester United, analisi finale e consigli

La partita si preannuncia equilibrata e combattuta. Nottingham Forest potrebbe sfruttare l’effetto del nuovo allenatore e il supporto del pubblico di casa per sfidare un Manchester United a tratti imprevedibile. Tuttavia, il Manchester United ha mostrato segnali di ripresa e ha un record storico favorevole contro il Nottingham Forest. Si prevede che sarà una partita con meno di 3,5 gol. Considerando tutte le variabili, un risultato probabile potrebbe essere una vittoria per il Manchester United con un punteggio di 2-1, ma non si può escludere la possibilità di una sorpresa da parte del Nottingham Forest. Il Manchester United risulta una squadra sempre più imprevedibile, ma se c’è una cosa che non fa quasi mai è non subire gol.